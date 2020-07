L’opera poetica di Bartolo Cattafi

[A un anno di distanza dalla sua uscita, festeggiamo nuovamente il volume che raccoglie l’ intera opera poetica di Cattafi. Ringraziamo Diego Bertelli per l’indispensabile lavoro di raccolta e cura dei testi, e Raoul Bruni, che ha introdotto la raccolta. Pubblichiamo un estratto dell’introduzione e una serie di testi tratti dalla raccolta tarda “Segni”.]

Per la poesia di Bartolo Cattafi

di Raoul Bruni

Siamo stati abituati a classificare gli scrittori italiani del Novecento per generazioni, correnti, poetiche; oppure attraverso categorie storiche o geografiche che consentano di sistemare gli autori nelle caselle di uno schedario precostituito. Con questi criteri è stata allestita la maggior parte dei manuali e delle antologie, e si è formato il canone letterario dell’ultimo secolo. Ma il Novecento, quello italiano specialmente, è stato anche il secolo degli irregolari, dei marginali, degli eccentrici (penso a scrittori come Delfini, Landolfi, Morselli), il cui valore intrinseco è stato riconosciuto solo tardivamente, o attende ancora un riconoscimento adeguato, proprio a causa della mancanza di sintonia con lo spirito del tempo. Nel quadro della poesia italiana del secondo Novecento quello di Bartolo Cattafi rappresenta il caso più clamoroso di sottovalutazione critica. Come è stato ripetutamente notato, Cattafi è escluso dalle più importanti antologie novecentesche: non compare né in quelle “militanti” di Sanguineti e Fortini, né in quella di Mengaldo[1], che, più di ogni altra, ha contribuito a fissare il canone poetico del Novecento. D’altra parte, anche certe antologie e certi manuali e antologie più recenti, pur concedendo spazio a Cattafi, lo associano ancora troppo meccanicamente a quella «linea lombarda» con cui, in realtà, ha punti di contatto assai ridotti. L’emarginazione dal canone novecentesco ha avuto come immediata conseguenza un lungo periodo di oblio editoriale. Dopo essere andate esaurite, le opere principali di Cattafi non sono state più ristampate, cosicché chi avesse voluto procurarsi una copia dell’Osso, l’anima o dell’Aria secca del fuoco era costretto a ricorrere al circuito del modernariato o a cercarle su “eBay”, pagando anche prezzi esorbitanti. Il che risulta ancor più sorprendente se si tiene conto delle numerose traduzioni apparse all’estero anche negli ultimi anni: persino negli Stati Uniti, dove l’attenzione nei riguardi di Cattafi è stata coronata dall’inclusione nell’antologia Book of Twentieth-Century Italian Poetry, curata da Geoffrey Brock per il prestigioso editore newyorkese Farrar, Straus and Giroux nel 2012.

Se si escludono la riproposizione dell’Allodola ottobrina e Chiromanzia d’inverno nel volume Ultime (2000)[2] e le scelte di inediti (peraltro non sempre filologicamente impeccabili) e, nell’ultimo trentennio la sopravvivenza editoriale di Cattafi è stata affidata quasi esclusivamente all’antologia Poesie 1943-1979, a cura di Vincenzo Leotta e Giovanni Raboni, pubblicata nel 1990 nella collana dello «Specchio» Mondadori e poi nel 2001 negli «Oscar». Un’antologia senz’altro utile ma comunque insufficiente a rendere conto del percorso poetico di un autore, che, come avvertì a suo tempo Carlo Bo, «non è […] antologizzabile»[3].

Dimenticata (o quasi) dalla grande editoria, l’opera di Cattafi ha conosciuto, in compenso, almeno a cominciare dai primi anni del Duemila, un notevole revival critico, grazie all’uscita di vari volumi collattanei[4] e di due preziose e approfondite monografie, che ricostruiscono organicamente il percorso del poeta: Spalle al muro (2003) di Paolo Maccari e Da un intervallo del buio (2007) di Stefano Prandi[5]. Il clima di rinnovata attenzione nei riguardi di Cattafi è testimoniato anche dal crescente numero di poeti delle ultime generazioni che si sono mostrati sensibili al suo magistero, riservandogli, come ha scritto Andrea Cortellessa, un «culto sottile, ma insistente»[6].

Tuttavia questi segnali non sono stati sufficienti a far scoccare l’ora topica di un poeta sovrastato dai colossi della sua generazione, come Pasolini e Zanzotto, accolti già da molto tempo nelle cerchie più alte del canone novecentesco. Ma da cosa dipende l’ostracismo letterario nei confronti di Cattafi? Paolo Maccari, nella sua monografia, lo ha ricollegato innanzitutto alla riluttanza ai compromessi e alla scarsa capacità autopromozionale: «Nessuna collaborazione editoriale, nessuna prefazione a libri importanti dei colleghi, nessuna traduzione», mentre l’«incipiente attività giornalistica ha avuto esigua durata e sporadica attuazione»[7]. D’altra parte è anche vero che a Cattafi non mancarono riconoscimenti precoci: l’inclusione nella storica antologia di Luciano Erba e Piero Chiara Quarta generazione (1954); l’approdo alla grande editoria già a partire dalla prima raccolta compiuta (Le mosche del meriggio, edita da Mondadori nel 1958); la stima incondizionata di alcuni dei maggiori poeti e critici del secolo scorso (da Vittorio Sereni a Giovanni Raboni, da Carlo Bo a Luigi Baldacci). Inoltre Cattafi aveva solidi e importanti contatti in ambito culturale e editoriale: Luciano Foà, Marco Forti, Erich Linder, Sergio Solmi, per citare soltanto alcuni nomi, erano amici personali di Bartolo. Il suo isolamento, al contrario di ciò che alcuni hanno suggerito, non è tanto (o soltanto) un isolamento umano o culturale: scaturisce semmai da un profondo senso di estraneità alle idee dominanti della sua epoca.

Cattafi eluse ogni engagement politico-ideologico, opponendosi al culto delle magnifiche sorti e progressive tanto diffuso nel mondo intellettuale italiano degli anni Sessanta-Settanta. Inoltre, la poetica di Cattafi si distingue anche per una radicale estraneità alle grandi tendenze della modernità e della contemporaneità letteraria. Se, a partire dal Romanticismo, i poeti affiancano sempre più spesso alle loro opere creative una teoresi, un’autoriflessione esplicita, Cattafi centellina al massimo le proprie dichiarazioni di poetica, tanto che anche dalle rare interviste concesse ben poco si ricava sulla genesi delle sue opere. Manca in Cattafi ogni posa intellettualistica che proponga o cerchi un avallo alla sua prassi poetica. Egli rifiuta con nettezza il mandato sociale e culturale di cui allora i poeti erano considerati i depositari. Sereni, che fu uno dei suoi amici più stretti, scrive parole molto illuminanti su questo punto: «Voglio dire anzitutto che non vedevo in lui alcun segno di dubbia professionalità del qualificarsi socialmente in quanto poeta, nessuna istanza in direzione di quello che è stato detto il partito e che oggi sempre di più si caratterizza come la corporazione dei poeti»[8]. Anche un altro grande lettore di Cattafi, Giorgio Caproni, fece un’osservazione non troppo diversa recensendo L’osso, l’anima: «Se il lettore d’oggi si è allontanato tanto dai libri di ‘poesia’, forse e anzi senza forse è proprio e soltanto perché oggi come sempre il lettore vuole leggere uomini e non dottori di poesia […]. / In Cattafi senti sempre lontano un miglio che ti trovi di fronte a un uomo prima che a un letterato […]»[9]. Al contrario dei letterati contemporanei, infatti, Cattafi si astiene da ogni forma di autocommento e l’unica vera costante delle sue poche (e perlopiù implicite) affermazioni di poetica consiste nell’associare la propria creatività all’ispirazione: una nozione inattuale, fortemente ridimensionata, se non ridicolizzata, dalla cultura contemporanea[10].

Rileggiamo le affermazioni che Cattafi affida all’antologia di Giacinto Spagnoletti, Poesia italiana contemporanea, citate spesso ma non sempre adeguatamente comprese e commentate:

La storia dei miei versi non può che coincidere con la mia storia umana. Rifiuto e considero vietate le fredde determinazioni dell’intelligenza, le esercitazioni (sia pure civilissime), le sperimentazioni che furbescamente o ingenuamente tentano l’impossibile colpo di dadi.

Non mi riesce di capire il “mestiere” di poeta, i ferri, il laboratorio di questo “mestiere”. Quella del poeta è per me una pura e semplice condizione umana, la poesia appartiene alla nostra più intima biologia, condiziona e sviluppa il nostro destino, è un modo come un altro di essere uomini[11].

In queste dichiarazioni c’è una pars destruens, che ha come obiettivo polemico da un lato l’idea della poesia come professione, come mestiere letterario, dall’altro lo sperimentalismo esibito (come quello dei poeti della neoavanguardia); e c’è una pars construens che propone un’idea di poesia come «condizione umana», come obbedienza a una fatale vocazione.

*

*