Damnatio Memoriae

di Samir Galal Mohamed

Ti riscaldi con le parole dei poveri

nei secoli dei secoli. Nel pieno di

un silenzio pieno risorgi e palpiti e

io brillo: tu dall’incarnato borghese,

io dal sudore speziato.

***

Lascerei il mio corpo per un corpo

nuovo, per una voce nuova: sarei così,

di nuovo, più vicino al linguaggio dell’essere

prossimi all’origine – occhi nuovi; pochi anni

dal principio mi separerebbero. Sarei più sapiente

che filosofo. Avrei gli occhi di una scienza perfetta,

le mani piccole e i piedi piccoli piccoli.

Mio figlio sarei io: che muoio da filosofo, ero già

sapiente.

***

A un maestro

a Franco Buffoni

Io l’ho detto,

pronosticato:

il poeta del ventunesimo secolo

sarà figlio di lavavetri. O di chi

paghiamo per pulire. (Se)

avrà frequentato un buon liceo,

sarà figlio nostro – a metà;

si farà maestro,

sì: sarà satollo.

Queste ciocche mulatte

ci divoreranno.

***

Tra un millennio

o tra qualche

questa sfera si somiglierà

non sembrerà altri che se stessa

non avremo nessun altro luogo

significheranno tutti allo stesso modo

i piani

le regioni

gli arcipelaghi

i paesaggi

i grattacieli

le chiese

le macchie:

vi circolerà il medesimo senso

l’interdizione del senso

il dettato sarà taciuto

ogni voce, di ogni spazio e di ogni tempo

tra qualche millennio

resterà inascoltata.

***

Dalla casa di famiglia

Dalla casa di famiglia in cui siamo tutti morti,

la sola in cui io riesca ancora a riposare,

separata com’è dai fatti del mondo.

Percorro il paese nel tempo di questa poesia:

coglierlo in volo sub specie aeternitatis,

trovare ristoro nelle particole non consacrate.

***

Le regole di ingaggio non sono mai chiare

Le regole di ingaggio non sono mai chiare.

Un tradimento, un abuso, un pestaggio…

Un focolaio di essere umani – rilevati dai radar.

L’incendio di una tendopoli – rivela il nome comune

di un luogo. Se le regole di ingaggio non ci sono mai

chiare, queste, al contrario, risultano arcinote.

Un silenzio, un sequestro, uno sgombero…

L’infinito movimento di un corpo-lince che si smarca,

che è complementare a un movimento finito e “segugio”.

Quando stringo fra le braccia questo torace, tanto minuto

quanto vulnerabile, cerco di non guardarlo negli occhi.

Non voglio che veda il mio male, che vi riconosca

delle prove, che ne intuisca alcuna profondità.

Non perché il mio male sia speciale o abbia qualcosa in più

di un altro. Semplicemente, non voglio che ne veda ancora.

Dovrà fare i conti con vecchie e nuove regole di ingaggio.

Con l’abisso della non decisione per eccellenza.

Con la possibilità di divenire umano, di venire meno

all’umanità, di divenire qualcosa in meno dell’umano.

Occorrerà il rischio di divenire altro: altro per cui

sarà valsa la pena lasciarsi guardare, negli occhi,

da tutto quel male.

***

Presa di coscienza sulla natura

I solchi nella terra sono baratri. Dirupi, tra i blocchi. Camere mortuarie sgretolate dal sole. Un aereo piper sorvola le piaghe dei campi inclinati, inermi, intensamente mortificati.

Una barra falciante recide le dita dalla mano di un vecchio: la procedura è chirurgica, promiscua quanto un’esperienza iniziatica. La mano è monca orgogliosamente.

La sera, la terra sembra un mare, tiepido, docile, rassicurante; cumuli e incavi, le onde. A turno, il mare e la terra si contendono la conta dei morti. In questo, la terra è più accorta: i suoi corpi non riaffiorano. I suoi corpi non si avvistano.

I testi sono tratti da: Samir Galal Mohamed, Damnatio Memoriae (Interlinea 2020)